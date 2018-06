Neues Schaltwerk fürStrom in Betrieb

Die Technischen Werke Schussental (TWS) haben zum Jahresende das neue Schaltwerk in Weingarten in Betrieb genommen. „Das Schaltwerk in der Jakob-Reiner-Straße ist einer von zwei Netzknotenpunkten in Weingarten. Von hier aus verteilen wir den Strom im Mittelspannungsnetz auf die verschiedenen Leitungstrassen“, erklärte Philipp Perchner, Betriebsmeister Strom bei den TWS.

Damit dies auch künftig funktioniert, investierte das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 750000 Euro in die komplette Erneuerung des Schaltwerkes, welches Wohn- und Gewerbegebiete von Weingarten westlich der B30 versorgt. Im Laufe des Sommers hatten die Mitarbeiter der TWS bereits die Kabel der Mittelspannungstrasse zwischen dem Umspannwerk in der Talstraße und dem Schaltwerk in der Jakob-Reiner-Straße erneuert.

Die TWS unterhalten in Weingarten und Ravensburg ein Stromnetz von 1175 Kilometer Länge, davon 263 Kilometer Mittelspannungsleitungen. Über 14800 Hausanschlüsse werden rund 73500 Menschen im Netzgebiet versorgt. Zum Januar 2011 haben die TWS das Stromnetz von der EnBW übernommen.