Neues Pflegeberufegesetz auf dem Prüfstand

Ein kooperatives Forschungsprojekt an den Hochschulen Ravensburg-Weingarten (RWU) und Esslingen untersucht die Umsetzung der Pflegeberufereform. Wie wird das neue Berufsgesetz für die Pflege, das am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, von beruflichen Schulen und Ausbildungsbetrieben umgesetzt und ausgestaltet? Mit dieser Frage beschäftigt sich das am 1. Juni diesen Jahres gestartete Pprojekt „Umsetzung der Pflegeberufereform – Gradmesser der Entwicklung in Baden-Württemberg“ (UP-GradE). Das geht aus einer Pressemitteilung der RWU hervor.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren wird die Umsetzung der Ausbildungsreform begleitet, um möglichst frühzeitig dort nachbessern zu können, wo dies erforderlich ist. „Von einer gelingenden Umsetzung des Pflegeberufegesetzes ist die Sicherstellung unserer zukünftigen pflegerischen Versorgung abhängig“, betont Maik Winter, Direktor des Instituts für Gerontologische Versorgungs- und Pflegeforschung an der RWU. Gefördert wird das Projekt mit rund 138 000 Euro durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen der Förderlinie „Innovative Projekte“.