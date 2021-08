Neues Kursangebot für Sport im Weingartener Stadtgarten

Sport im Stadtgarten bietet in der kommenden Woche wieder interessante Kurse zum Mitmachen an. Am Dienstag, 10. August, um 18.30 Uhr wird Fitness für Körper und Gehirn mit Toralf Sigle von mymindsteps.de angeboten. Unser Gehirn ist trainierbar – genau wie unser Körper. Sigle übt mit den Teilnehmern spezielle Kombinationübungen und schafft damit die Grundlagen für eine ganzheitliche Fitness.

Am Donnerstag, 12. August, um 10.00 Uhr bietet Sina Ritter von der AOK funktionelles Ganzkörpertraining an. Benutzt wird dafür das, was die Natur bietet: die Parkbank ist ideal für Liegestütze, eine Treppe eignet sich für Ausfallschritte, die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Übungen werden mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt. Dieses Training ist besonderes abwechslungsreich und die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining steigert den Kalorienverbrauch.

Interessierte kommen am Kurstag in bequemer Kleidung und eigener Fitnessmatte vorbei und registrieren sich vor Ort am einfachsten über die Luca-App. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Das Angebot ist kostenlos.