Neues Graffiti am Weingartener Stadtgarten

Die Mitglieder des Jugendgemeinderates haben in Zusammenarbeit mit dem Team Jugendarbeit die Wände an der Tiefgarage am Stadtgarten mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und eine Grundierung für das neue Graffiti vorbereitet. Die Jugendlichen haben bei dieser Aktion die Gestaltung dem Biberacher Streetart-Künstler Daschu überlassen. Das Ende April fertig gestellte Kunstwerk wurde unter dem Motto „Frieden“ gestaltet. Damit hat der Künstler die aktuelle Situation in der Ukraine aufgegriffen und die Forderung nach Frieden in der Welt als täglich sichtbares Mahnmal verewigt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.