Neues E-Mobility Labor an der RWU

Die Anzahl der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge auf den Straßen steigt – vom Fahrrad über Autos und Lieferwagen bis hin zum E-Bus. Passend zu dieser Entwicklung hat Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha im Namen des Landes Baden-Württemberg nun das neue E-Mobility-Labor an die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) seiner Bestimmung übergeben. „Ich bin beeindruckt von der Mischung aus modernster Architektur und Funktionalität. In diesem Gebäude wird die Zukunft der Mobilität mitgestaltet“, wird der Minister, der selbst Absolvent der RWU ist, in einem Schreiben der Hochschule zitiert.

Ziel des eingeschossigen Neubaus war es, den Lehrinhalt am Gebäude ablesbar zu machen. So erinnert das neue E-Mobility-Labor mit der auf Stelzen ruhenden, schwebenden Konstruktion an eine Forschungsstation, heißt es weiter. Die geplanten Photovoltaikanlagen an der Fassade und auf dem Dach ergänzen das Thema der erneuerbaren Energien. „Was in dem Gebäude geschehen wird, korrespondiert mit der Architektur“, wird Hermann Zettler, Amtsleiter und leitender Baudirektor am Ravensburger Landesamt für Vermögen und Bau, in dem Bericht widergegeben.

Kein konventionelles Gebäude

Mit dem neuen Labor sei kein konventionelles Gebäude entstanden. Vielmehr handle es sich um einen „elementierten Bau“, der aus vorgefertigten Elementen modular aufgebaut wurde. „Im Laufe der Zeit werden sich die Forschungsinhalte verändern, und wir können ganz flexibel darauf reagieren und nachrüsten. Das hat Pilotcharakter“, so Hermann Zettler weiter.

Bereits seit 2013 bietet die RWU den Studiengang Elektromobilität und regenerative Energien an, heißt es in dem Presseschreiben. Die 271 Quadratmeter neuer Nutzfläche bieten jetzt zusätzliche Möglichkeiten, Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt zu untersuchen und zu verändern. Ansatzpunkte hierbei sind beispielsweise die einzelnen Komponenten innerhalb des Fahrzeugs wie auch die Kommunikation des Fahrzeugs nach außen wie etwa mit Ladestationen.

Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau greifen ineinander

Das Institut für Elektromobilität verbindet dazu die Kompetenzen aus verschiedenen Fakultäten und Studiengängen. „Das neue E-Mobility Labor ist für uns auch deshalb so besonders, da es fakultätsübergreifendes Arbeiten befeuert: Die Elektrotechnik, die Informatik und der Maschinenbau greifen in den Projekten hier ineinander“, sagt Professor Benedikt Reick, einer der Gründer des Instituts für Elektromobilität an der RWU, laut der Pressemitteilung.

Der Rektor der Hochschule, Professor Thomas Spägele, sieht Hochschulen generell als die „Treiber für innovative Ideen und Fragen der Gesellschaft“. Da sei es folgerichtig, wenn sich die Hochschule in Weingarten in Zeiten von Klimawandel und Verkehrsinfarkten einer zukunftsfähigen Mobilität annimmt.

Symbol für junge Menschen

Mit Blick auf das Formula-Student-Team Weingarten könnte zu der elektrischen Mobilität noch eine weitere Komponente hinzukommen: Das junge Racing-Team geht seit zwei Jahren auch mit einem autonom fahrenden Rennwagen an den Start. Bereits beim Spatenstich zum E-Mobility-Labor hatte Spägele erklärt: „Dieses Labor ist auch ein Symbol für junge Menschen, dass das, was sie machen, zukunftsweisend ist.“

Finanziert wurde der Neubau anteilig vom Amt für Vermögen und Bau und der Hochschule, aber auch in Kooperation mit der Industrie. So dankte Thomas Spägele der ZF Friedrichshafen für die Unterstützung in diesem Projekt. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Geplant wurde das E-Mobility Labor von Brixner Architekten aus Stuttgart.