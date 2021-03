Neuer Weingartener Gesundheitstalk startet mit Corona-Schutzimpfung

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Weingarten startet unter dem Titel „GsundGschwätzt“ eine neue Talkreihe rund um die Themen Gesundheit, Medizin und Pflege. Beim Auftakt am Freitag, 26. März, ab 19.30 Uhr spricht Dr. Werner Winkler, Facharzt für Arbeitsmedizin, Innere Medizin und Notfallmedizin mit eigener Betriebsarztpraxis in Weingarten, zur Corona-Schutzimpfung.

Um am Gesundheitstalk teilnehmen zu können, müssen die Interessenten mehrere Voraussetzungen erfüllen. Zunächst ist bis Donnerstag, 25. März, 20 Uhr, eine Anmeldung per E-Mail unter anmeldung@drk-ov-weingarten.de notwendig. In der Antwortmail wird ein Link zur Videokonferenz, welche über das Tool vom Microsoft Teams erfolgen wird, versendet. Für einen reibungslosen Ablauf während des Vortrages werden darüber hinaus eine stabile Internetverbindung sowie ein Endgerät mit einer Lautsprecherfunktion benötigt.