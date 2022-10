Neuer Spielplatz im Möstgässle eingeweiht

Oberbürgermeister Clemens Moll und die Kinder der Villa Kunterbunt haben den rundum erneuerten Spielplatz am Mostgässle eingeweiht. Der Spielplatz zwischen Klostermauer, Rebgarten und Mostgässle erstrahle in neuem Glanz, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Sie habe die in die Jahre gekommenen Geräte ausgemustert und das circe. 500 Quadratmeter große, leicht abfallende Gelände neu gestaltet. Der Spielplatz vereine nun verschiedene Elemente vor allem für die Jüngsten, sei aber auch für Schulkinder spannend. Neu seien unter anderem ein Pferd mit Klettergriffen, zwei Tipis, Wippe, Sandgrube, Hängebrücke und ein mehrstufiges Holzpodest, das – nicht nur – als Sitz- und Vesperplatz dient. Die alte, schlangenförmige Rutsche am steilen Hang ist noch stabil und erhalten geblieben. „Ein tolles Plätzchen mit unwahrscheinlich Charme“, sagte Oberbürgermeister Moll, der den Spielplatz zusammen mit Lisa Sandner und Annette Mehrle von der Abteilung Tiefbau und Grünflächen sowie den Kindern der Krippe Villa Kunterbunt offiziell eröffnet hat. Die Modernisierung des Spielplatzes am Mostgässle hat 45 000 Euro gekostet. Foto: Stadtverwaltung Weingarten