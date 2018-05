Neuer Rektor der PH soll im Juli gewählt werden

Die Pädagogische Hochschule Weingarten (PH) ist bei Suche nach einem neuen Rektor wieder einen Schritt weiter. Der Findungsausschuss, bestehend aus Hochschulrat und Senat, sichtet aktuell die eingegangenen Bewerbungen und wird geeignete Kandidaten für eine hochschulöffentliche Vorstellung auswählen. Diese wird voraussichtlich im Juli stattfinden. Das teilt die Pressestelle der PH auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ schriftlich mit. „Wenn der sehr ambitionierte Zeitplan des Auswahlverfahrens eingehalten wird, kann die Wahl im Anschluss daran, also schon im Juli, erfolgen“, schreibt Pressesprecher Arne Geertz.

Die Stelle sei den Formalitäten entsprechend ausgeschrieben gewesen. Bewerbungsschluss war der 15. Weitere Angaben wollte Geertz nicht machen. Es ist also aktuell unklar, wie viele Bewerbungen bei der PH eingegangen sind und welche Kriterien maßgeblich sind. Einzig zur Zukunft des aktuellen Rektors Werner Knapp, gab es weitere Informationen. „Herr Professor Dr. Werner Knapp bleibt bis zum Ende des Sommersemesters am 30. September 2018 als Rektor im Amt“, schrieb Geertz. Auch wird darauf Wert gelegt, dass Knapp das Amt ganz normal und nicht kommissarisch ausübt.

Denn das hätte man durchaus meinen können. Schließlich hätte Knapps Amtszeit eigentlich längst beendet sein sollen. Er hatte sich – recht kurzfristig und überraschend – im vergangenen November nicht mehr zur Wiederwahl gestellt, obwohl er das im September noch angekündigt hatte. Damit war Manuela Pietraß, die eine Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienbildung an der Bundeswehruniversität München inne hat, die letzte verbliebene ausgewählte Bewerberin. Sie wurde am 14. November 2017 im ersten Wahlgang von Senat und Hochschulrat zu Knapps Nachfolgerin gewählt. Doch wenige Monate später, Ende Januar diesen Jahres, verkündete die PH dann, dass man sich mit Pietraß nicht auf eine Zusammenarbeit habe einigen können. „In dem langen und intensiven Verhandlungsprozess hätten sich unüberbrückbare Differenzen gezeigt, zum Beispiel in Bezug auf den Termin des geplanten Amtsantritts am 1. April und weitere Rahmenbedingungen“, hieß es von Seiten der PH.

Alles nochmal von vorne

Also musste das gesamte Verfahren wieder von vorne gestartet werden. Die Stelle des Rektors wurde ausgeschrieben und das Auswahlverfahren eingeleitet. Bis heute leitet der bisherige Rektor Werner Knapp die Geschicke der PH. Seine Amtszeit hätte eigentlich am 8. Februar 2018 enden sollen. Doch aufgrund der geschilderten Entwicklungen hatte er sich bereit erklärt, das Amt des Rektors weiter auszuüben, bis ein Nachfolger gefunden sei.