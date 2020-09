Neuer Raum für Kunst eröffnet in Weingarten

In der Friedhofstraße 2 öffnet sich am Samstag, 12. September, ein ganz besonderer Raum: Denn ab 19 Uhr stellt sich der „Kunstraum Weingarten“ vor. Dabei handle es sich um ein Gemeinschaftsatelier, das allen Menschen offensteht und auch kunstpädagogische Anleitung bietet, so die Veranstalter.

Neben Kursen zu speziellen Themen wie Drucken oder Acrylmalen bietet die gelernte Erzieherin und Kulturpädagogin Malwine Karl auch Kurse am Wochenende und für Eltern und deren Kinder an. Auch andere Dozenten werden Kurse leiten und so für Vielfalt sorgen, heißt es weiter.

Ganz besonders liege Malwine Karl der offene Kunstraum am Herzen: „Das Atelier soll einen offenen Raum für jeden bieten und stellt vielfältige Materialien zur Verfügung. Auch für Impulse und Ideen wird gesorgt“, wird sie im Schreiben zitiert. Für diese offenen Kurse gibt es feste Zeiten im Atelier, montags von 19.30 bis 21.30 Uhr und freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr. Wer zu diesen Zeiten dort künstlerisch arbeitet, kann dies ohne Kursbindung und regelmäßige Verpflichtung tun und bezahlt nur die Anwesenheitszeiten.

Mittwochs von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es einen offenen Kunstraum für Eltern und Kinder mit Impulsen durch Malwine Karl zu festen Uhrzeiten, beispielsweise eine Geschichte, ein besonderes Material oder eine Malidee.

Das neue Kunstangebot in Weingarten will auch Künstler unterstützen, die Raum, Muße oder Vernetzung mit anderen suchen, so die Pressemitteilung. Hierfür sei unter anderem ein monatlicher fester Künstlertreff geplant.

Eine Anmeldung zum Eröffnungsabend ist nicht erforderlich. Die Kurse starten ab 14. September. Mehr Informationen gibt es auch unter der Internetseite www.kunstraum-weingarten.de