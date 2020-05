Neuer Prorektor an der RWU

Im Januar hat der Senat der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) Professor Sebastian Mauser zum neuen Prorektor für „Diversity und Studentisches Leben“ gewählt. Mit dem Beginn des Sommersemesters tritt er dieses Amt nun an und löst damit Professorin Zerrin Harth nach dreijähriger Amtszeit ab.

Mauser ist Professor in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik und dort für Software Engineering zuständig. „Ich freue mich darauf, nun mit allen Bereichen der Hochschule zusammenzuarbeiten und die Zukunft der Hochschule mitgestalten zu können“, sagt der 38-Jährige. Die aktuelle Herausforderung bestehe vor allem in der Digitalisierung der Lehre, so Mauser. Auch wenn man in diesem Corona-Semester schon gute Lösungen gefunden habe, müsse man diese Arbeit in den nächsten Semestern fortführen und anpassen.

Der stellvertretende Hochschulratsvorsitzende Wolfgang Pfeiffer und der Rektor der Hochschule Professor Thomas Spägele gratulierten dem neuen Rektoratsmitglied im Namen des Hochschulrats. Schwerpunkter der Arbeit von Vorgängerin Zerrin Harth dankten seien die Sensibilisierung der Hochschule für das Thema „Diversity“, also Vielfalt, die Neustrukturierung der Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung Bodensee-Oberschwaben (AWW) und die Zusammenarbeit mit der engagierten Studierendenschaft, so Pfeiffer und Spängele. Zukünftig wolle sich die Mathematik-Professorin als neue Leiterin des Master-Studiengangs Produktentwicklung im Maschinenbau wieder stärker auf die Lehre konzentrieren.