Neuer Netzwerkpartner für die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

(sz) - Die Pädagogische Hochschule Weingarten steigt mit der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung als Netzwerkpartner bei Deutschlands größter Fortbildungsinitiative für Kita, Hort und Grundschule ein. Damit tritt die PHW die Nachfolge der IHK Bodensee-Oberschwaben an, welche das Projekt seit 2008 in der Region aufgebaut hat. Kürzlich trafen sich die Vertreter von IHK und PH zur Staffelübergabe auf dem Martinsberg. „Ich freue mich sehr über eine neue Kooperation, die wir mit der Stiftung ,Haus der kleinen Forscher‘ schließen konnten“, so Rektorin Prof. Karin Schweizer, „Im Fokus steht dabei die Förderung des Entdeckergeistes von Mädchen und Jungen und die qualifizierte Begleitung beim Forschen – beides essentielle Voraussetzungen des Fachkräftenachwuchses im MINT-Bereich und ganz nebenbei ein Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit.“ Netzwerkkoordinatorin Panja Schreyögg steht für Fragen unter der Telefonnummer 0751/501-8153 zur Verfügung. Die ersten Termine nach der Übergabe unter https://aww-phweingarten.de/de/weiterbildung/haus-der-kleinen-forscher veröffentlicht.