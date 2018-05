Neuer Masterstudiengang in Weingarten

Betriebswirtschaftslehre gehört an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (HRW) zu den gefragtesten Studiengängen, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule. Doch bisher war in Weingarten für die Manager von morgen nach dem Bachelor Schluss. Wer einen konsekutiven Master dranhängen wollte, musste an eine andere Hochschule wechseln. Das sollte nicht so bleiben, und so konzipierten die Verantwortlichen der Fakultät „Technologie und Management“ einen neuen Master-Studiengang, der zum Wintersemester 2018/2019 mit 25 Plätzen an den Start gehen wird und auf den Namen „Betriebswirtschaftslehre und Unternehmerisches Handeln“ getauft wurde.

„Wir waren oft mit der Anfrage unserer Bachelor-Absolventen konfrontiert, die gerne hier an der Hochschule weitergemacht hätten. Nun können wir die Durchgängigkeit vom Studienbeginn bis zum Masterabschluss in der BWL anbieten“, sagt Professor Andreas Schmidthöfer, der die Leitung des neuen Studiengangs an der HRW übernehmen wird laut der Mitteilung.

Der Schwerpunkt wird zum einen auf der Vertiefung von „unternehmerischem Denken und Handeln, liegen, zum anderen bilden die Entwicklung von Geschäftsfeldern, Geschäftsmodellen und Innovationen eine wesentliche Säule“, sagt Schmidthöfer. „Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke, was uns so auch von Partner aus der Industrie bestätigt wurde“, ergänzt der Dekan der Fakultät Technologie und Management, Professor Nils Hagen. Durch den Schwerpunkt auf das Entrepreneurship könne der dynamischen Entwicklung der Wirtschaft Rechnung getragen werden.

Alleinstellungsmerkmal durch Entrepreneurship

Dabei zielt der Studiengang keineswegs nur auf Start Ups. „Es geht um das Bewusstsein dafür, wie sich mein Handeln auf das Unternehmen auswirkt“, sagt Schmidthöfer, „egal ob in der Beschaffung, der Produktion oder im Controlling.“ Die eigenen Absolventen sehen in dieser inhaltlichen Ausrichtung eine richtige Entscheidung: „Durch den Fokus auf das Entrepreneurship wurde ein Schwerpunkt gewählt, der ein gewisses Alleinstellungsmerkmal darstellt“, sagt Benedikt Adler, der in Weingarten den Studiengang „Betriebswirtschaft/Management“ abgeschlossen hat. Sein Kommilitone Lars Retzlaff ergänzt: „Es sind Trends wie das Schaffen von Freiraum für Kreativität und Innovation berücksichtigt.“

Die Möglichkeit nun mit einem Master direkt anschließen zu können, erhöht auch die Attraktivität des Bachelor-Studiengangs, meldet die Hochschule. „Viele unserer Absolventen möchten auch für ihren Berufseinstieg in der Region bleiben, da ist es nur logisch, dass wir hier auch einen Master-Abschluss anbieten“, sagt Schmidthöfer, der an der HRW die Fächer Wirtschaftsmathematik und Betriebliche Informationssysteme lehrt.

Bewerber für den neuen Masterkurs an der HRW müssen einen Bachelor-Abschluss mit überwiegend betriebswirtschaftlichem Hintergrund vorweisen. Bewerbungsschluss für den ersten Jahrgang ist am 15. Juli. Studiengangsleiter Andreas Schmidthöfer betont, dass die Abschlussnote nicht das alleine ausschlaggebende für die Auswahl sei. „Wir werden neben dem Bachelorzeugnis auch ein Motivationsschreiben sowie ein Auswahlgespräch in die Entscheidungen einfließen lassen.“ Schon bei der Bewerbung um einen Studienplatz sollte also so etwas wie unternehmerisches Denken und Handeln unter Beweis gestellt werden.