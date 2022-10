Neuer Geschäftsführer bei Grieshaber

Ralf Heersma-Plattner (51) wurde zum 1. September zum neuen Geschäftsführer Transport und Spedition bei der Grieshaber Logistik GmbH bestellt. Das teilt das Unternehmen mit. Damit setze das Unternehmen, das im vergangenen Jahr erstmals die Umsatz-Marke von 100 Millionen Euro erreicht habe, seinen Wachstumskurs weiter fort.

„Ich freue mich bei Grieshaber darauf, den Geschäftsbereich Transport und Spedition mit meinen langjährigen Erfahrungen gemeinsam voranzutreiben“, betont der Logistikmanager. Das Leistungsportfolio erstrecke sich hierbei über Landtransporte mit einem leistungsstarken Eigenfuhrpark sowie über See- und Luftfracht. In diese Wachstumsstrategie werde weiter investiert: Neben einem neuen Transportmanagementsystem gehöre dazu eine neue Stückguthalle, die im vierten Quartal am Standort Weingarten in Betrieb genommen werden soll. „Wir festigen damit unsere starke Marktposition in der Region Bodensee-Oberschwaben“, bekräftigt der Geschäftsführer.