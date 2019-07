Neuer Bus für das Team Jugendarbeit in Weingarten

Von Schwäbische Zeitung

Aufregung wegen heftigen Rauchs am südlichen Ende des Ravensburger Marienplatzes während des Rutenfests: Am Freitagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Feuerwehrautos bahnten sich den Weg durch die Menschenmassen auf dem Marienplatz. Am Sonntag erklärt ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage, was passiert ist.

Die Polizei wurde wegen unklarer Rauchentwicklung im Bereich einer Gaststätte alarmiert und rief die Feuerwehr hinzu.