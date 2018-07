Neuer Bolzplatz im Argonnenpark mit wenig Publikum eröffnet

Der neue Bolzplatz im Argonnenpark ist am Freitag eröffnet worden. Angesichts drückender Schwüle und aufziehender Gewitterwolken war an Fußballspielen auf dem Platz unterhalb des Argonnenparks allerdings nicht zu denken. Auch das Kinderschminken musste abgesagt werden. Bei Robin und Leon fand das Wasserbecken des Quatschmobils daher mehr Zuspruch – und auch der Fotograf kam in den Genuss einer willkommenen Abkühlung, wie dieses Bild zeigt. Der neue Platz mit ungefähr 800 Quadratmetern Fläche befindet sich gut erreichbar zwischen Stefan-Rahl-Straße und Josef-Eggler-Straße unweit der Wohnanlagen. Foto: Reinhard Jakubek