Neuen Spielplätzen steht nichts mehr im Wege

Durch einen geschickten Gemeinderatsbeschluss spart sich die Stadt 132 000 Euro. Wie Oberbürgermeister Markus Ewald in der Sitzung am Montag bekannt gegeben hat, ist ein im Oktober beim Regierungspräsidium Tübingen gestellter Antrag der Stadt Weingarten auf Förderung für das Neubaugebiet Kuenstraße erfolgreich gewesen. Möglich machte das erst ein einstimmiger Beschluss im Februar dieses Jahres.

Denn damals erweiterten die Stadträte das Sanierungsgebiet „Innenstadt VII“ um knapp 3500 Quadratmeter, da es die Fördergelder des Programms der „Sozialen Stadt“ nur für Projekte innerhalb eines Sanierungsgebietes gibt. Nur so konnte ein Förderantrag für einen Ballspielplatz (knapp 2500 Quadratmeter), einen Spielplatz (knapp 600 Quadratmeter) und einen Quartiersplatz (rund 400 Quadratmeter) im Neubaugebiet gestellt werden. Alle drei Plätze sollen in Richtung Scherzach entstehen. Übrigens: Im Rahmen des Förderprogramms wurde bereits die neue Skateanlage realisiert. Dabei flossen 129 000 Euro an Fördermitteln. Das waren letztlich 60 Prozent der Gesamtkosten.