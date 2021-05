Neue Teststation für Click & Meet in der Weingartener Innenstadt

Die Stadt Weingarten baut nach eigenen Angaben das Schnelltestangebot nochmals aus. An einer eigens eingerichteten „Test Now“-Station in der Kirchstraße 11 können sich Bürgerinnen und Bürger ab Mittwoch, 19. Mai, an mehreren Tagen die Woche vor dem Einkaufsbummel schnell und ohne Termin testen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem eröffne am 25. Mai in der Unteren Breite ein neues Testzentrum.

Aufgrund der stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 150 sei seit Montag das sogenannte Click & Meet im Einzelhandel wieder erlaubt, also das Einkaufen mit Termin. Voraussetzung sei ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest.

In der „Test Now“-Station in der Kirchstraße 11 (gegenüber vom Weinhaus Betz) könnten sich Bürgerinnen und Bürger vor dem Einkaufsbummel schnell und unkompliziert kostenlos testen lassen. So geht’s: Den QR-Code, der an vielen Schaufenstern der Innenstadt aushängt, scannen, sich registrieren, Buchungscode erhalten und mit diesem direkt zur Teststation gehen. Das Testergebnis wird auf das Smartphone geschickt. Die Test-Now-Station hat an stark frequentierten Tagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet, zunächst am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sowie am Mittwoch, 26. Mai. Weitere Tage seien geplant und werden auf www.weingarten-online.de/corona veröffentlicht.

Zur Verfügung stehen außerdem folgende Testzentren: Gasthaus Alter Ochsen, Ochsengasse 5: Montag bis Donnerstag 8 bis 13 Uhr und 17 bis 19.30 Uhr, Freitag 8 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 13; Drive-In der Malteser, Ettishofer Straße 19: Samstag von 9 bis 13 Uhr; Untere Breite, ehemalige Filiale der VR-Bank, Maybachstraße 9: Ab 25. Mai Montag bis Freitag (außer feiertags) 8 bis 13 Uhr. Die Terminvereinbarung für die drei Teststationen läuft zentral über die Website www.coronatest-wgt.de.