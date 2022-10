Neue Straße in Weingarten bekommt Namen

Der Gemeinderat Weingarten hat einstimmig beschlossen, dass die zentralste Straße in den zukünftigen Martinshöfen denn auch Martinshöfe heißen soll. Der Platz gegenüber dem Postplatz wird Heinrich-Schatz-Platz genannt. Heinrich Schatz hatte die Maschinenfabrik Weingarten maßgeblich aufgebaut.

Maschinenfabrik war wichtiger Arbeitgeber

Es hatte zwei weitere Vorschläge für die Namensgebung von Straße und Platz gegeben. Vorschlag Nummer 1 setzte ebenfalls auf den Heinrich-Schatz-Platz, dafür aber auf die Maschinenfabrikstraße. In der Sitzungsvorlage heißt es, dass der Name in Betracht gezogen wurde, weil die Maschinenfabrik Weingarten lange Zeit Marktführer in der Herstellung von Pressen für die Automobilindustrie und wichtiger Arbeitgeber für die Bevölkerung von Weingarten war.

Die zentrale Straße hätte auch – Vorschlag Nummer 2 – Benediktinerstraße heißen können. Warum? Nachdem das Kloster aufgelöst worden ist und der Orden der Benediktiner sich nach 1000 Jahren 2010 aus Weingarten zurückgezogen hat, habe dieser Vorschlag zur Namensgebung einen starken Bezug zur Stadtgeschichte, der über die Zeit der Maschinenfabrik hinausreiche. So die Argumentation der Stadt.

Mantuaplatz hätte einen inneren Bezug gehabt

Statt dem Heinrich-Schatz-Platz hätte der Mantuaplatz das Rennen machen können. „Da wesentliche Verbindungen zur Partnerstadt Mantua über das Kloster und das gemeinsame religiöse Brauchtum bestehen, hätten die Namensgebungen einen inneren Bezug“, so die Stadt.

Da „Martinshöfe“ schon jetzt eine feste Ortsbezeichnung darstelle, habe man die zentrale Straße aber eben doch so nennen wollen. Die an den Heinrich-Schatz-Platz angrenzende Straße heißt bereits Heinrich-Schatz-Straße. Ein weiterer Pluspunkt für diese Namenswahl.