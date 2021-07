Neue Sommeraktion „Wir in der Unteren Breite“ startet

Unter dem Titel „Wir in der Unteren Breite“ gibt es in den Sommermonaten August und September jeden Mittwoch ab 14 Uhr ein unterhaltsames Angebot für Jung und Alt. Entstanden ist die Idee dazu durch einen sogenannten Trialog mit Vertreter/innen der Stadt Weingarten, der Diakonie sowie der Evangelischen Kirchengemeinde Weingarten. Ziel der Aktion ist es, dass sich Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils Untere Breite auf ganz vielfältige Weise begegnen und miteinander ins Gespräch kommen können. Auch in Zukunft soll es immer wieder Orte und Zeiten der Begegnung in der Unteren Breite geben. Dadurch soll vor allem das Wir-Gefühl der Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner gestärkt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirchengemeinde. Der Eintritt ist frei. Bei starkem Regen fallen die Veranstaltungen aus