Neue Selbsthilfegruppe für krebskranke Menschen

Die Bürgerinitiative „Bürger in Kontakt“ BiK startet mit einem neuen Angebot für an Krebs erkrankte Menschen. „Walk&Talk“ heißt die neue Selbsthilfegruppe. Dabei geht es um gegenseitigen Austausch und Hilfestellung von Betroffenen bei Spaziergängen in freier Natur.

Wer die Diagnose Krebs erhält wird jäh aus seinem gewohnten Leben gerissen. Was folgt sind oft Chemotherapien, Operationen oder Bestrahlungen. Und viele Fragen rund um dieses Thema tun sich auf. Wenn es auch viele professionelle krankheitsbegleitende Angebote für Krebskranke gibt, decken sie doch nicht alle Bedürfnisse von Betroffenen ab. Diese Erfahrung hat der Initiator von „Walk&Talk“, Siegfried Schmalz, gemacht. Im letzten Jahr an Krebs erkrankt, fehlte dem 69-Jährigen der Austausch mit Leidensgenossen. Was er im Internet über die große digitale Selbsthilfegruppe, die „Yes-App“, deutschlandweit fand, vermisste das Bürger-in-Kontakt-Mitglied hier vor Ort. Immer nach Mainz oder Frankfurt zu den dortigen „Walk&Talk“-Gruppen zu fahren, war dann doch zu weit. Deshalb will Siegfried Schmalz hier in Oberschwaben einen Ableger dieses Angebots gründen. In Kleingruppen ist man unterwegs. Die Treffen werden individuell vereinbart. „Beim Gehen durch Wald und Wiesen tauscht man eigene Erfahrungen mit der Krankheit aus, hat ein offenes Ohr füreinander und ist sich gegenseitig Stütze“. Was Siegfried Schmalz selber als wohltuend erlebt hat, möchte er nun mit anderen teilen.

Wer Interesse an der Selbsthilfegruppe „Walk&Talk“ hat, kann sich über folgende E-Mail melden: walk.talk.sigi@gmail.com.