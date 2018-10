Neue Prorektoren treten ihr Amt an

Das neue Rektorat der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten ist nun komplett, teilt die PH mit. Der Senat hat auf Vorschlag der neuen Rektorin Karin Schweizer die beiden neuen Prorektoren Wolfgang Müller für den Bereich Forschung und Bernd Reinhoffer für den Bereich Lehre und Studium gewählt.

Wolfgang Müller ist seit 2005 Professor im Fach Mediendidaktik an der PH Weingarten. Er studierte Informatik an der Technischen Hochschule Darmstadt und promovierte dort auf dem Gebiet der Informationsvisualisierung im Fachgebiet Graphisch-Interaktive Systeme. Er war laut Pressemittielung der Hochschule in der Forschung zur Computergrafik tätig, unter anderem am Fraunhofer Institut für graphische Datenverarbeitung, und am Aufbau von zwei Start-ups im Wissensmanagement beteiligt. Nach einer Gastprofessur an der Rhode Island School of Design, USA, übernahm er unter anderem eine Professur auf dem Gebiet der Computergrafik an der Hochschule Anhalt und wechselte dann an die Pädagogische Hochschule Weingarten. Zu seinen Forschungsgebieten gehören das technologiebasierte Lernen, Gamification, innovative Ansätze der Mensch-Maschine-Kommunikation und Augmented Reality sowie Informationsvisualisierung und Visual Analytics. Wolfgang Müller ist in verschiedenen nationalen und internationalen Verbänden aktiv, unter anderem in der Gesellschaft für Informatik, der Gesellschaft für Medien in der Lehre.

Bernd Reinhoffer ist seit 2002 Professor für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Sachunterricht an der PH Weingarten. Er wurde 1995 nach fünfjähriger Berufstätigkeit an einer Stuttgarter Grundschule in das baden-württembergische Programm zur Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses aufgenommen, heißt es in der Meldung der Hochschule. Seine Dissertation „Heimatkunde und Sachunterricht im Anfangsunterricht“ wurde im Jahr 2000 von der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts mit einem Preis ausgezeichnet. Bevor er auf die Professur in Weingarten berufen wurde, arbeitete er als Akademischer Rat an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. An der PH Weingarten durfte er bereits Verwaltungs- und Leitungserfahrung sammeln. So stand er von 2002 bis 2014 dem Amt für Schulpraktische Studien vor. Reinhoffer hat in verschiedenen Forschungsprojekten mitgearbeitet. Zu seinen Schwerpunkten gehören das Lehren und Lernen im Sachunterricht, innovative Fortbildungskonzepte und Spielpädagogik.

Studiengänge auf dem Prüfstand

Als Prorektor für Lehre und Studium möchte Reinhoffer unter anderem auf der Basis seiner Erfahrungen als Leiter der Lernwerkstatt Grundschulzentrum Innovationen im Bereich der Lehre unterstützen und vernetzen, geht aus der Mitteilung weiter hevor. Es sei ihm demnach wichtig, die bestehenden Studiengänge auf den Prüfstand zu bringen und nach Effizienz zu fragen. Die Projekterfahrungen in der Fortbildung und in der stiftungsfinanzierten Förderung von begabten Kindern führen zu weiteren zentralen Anliegen: Ganz im Sinne der Transferstrategie der Rektorin Karin Schweizer will er in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bildungsconsulting, das im Rahmen der Innovativen Hochschule vom Bund gefördert wird, praxisnahe Forschungs- und Lehrprojekte in die Region vernetzen.

Der bisherige Prorektor für Lehre und Studium Florian Theilmann möchte sich wieder stärker auf die Forschung und Lehre in seinem Fach Physik und ihre Didaktik konzentrieren, teilt die Hochschule mit. Darum habe er sich nicht für eine weitere Amtszeit zur Wahl gestellt.