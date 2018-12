Neue Postkarte: Weingarten weltweit

Ab sofort werden in der Weingartener Tourist-Information am Münsterplatz 1 neue Postkarten verkauft.

Der in New York lebende Künstler Paul Hoppe, der aus Weingarten stammt, ist einer der wichtigsten amerikanischen Illustratoren, teilt die Stadt Weingarten mit. Die städtische Kornhausgalerie zeigte 2016 seine erste Einzelausstellung in Europa. Seine Werke erschienen in vielen großen Tageszeitungen wie der New York Times und der Washington Post. Die Postkarte, die Paul Hoppes jugendliche und poppige Illustration der Basilika zeigt, ist ab sofort für 50 Cent in der Tourist-Information Weingarten und im Stadtmarketing erwerbbar.