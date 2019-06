Neue Musik für Weingartens damals neuen Musentempel

Sie gilt als musikalischer Höhepunkt bei der Eröffnungsfeier des Weingartener Kultur- und Kongresszentrums im Juni 1989: die Uraufführung der „Rhapsodie für Kammerorchester und Schlagzeug“ von Cesar Marinovici. Der Weingartner Komponist, der vor zwei Jahren verstarb, hat sie für diesen Anlass geschaffen und damit die neuen kulturellen Zeiten Weingartens in repräsentativer Architektur eingeläutet. Seine Witwe, die Pianistin Laura Marinovici, verwaltet seinen Nachlass und kann sich noch gut erinnern.

Das war schon ein Epochenwechsel: Raus aus dem nüchternen Zweckbau der Stadthalle und hinein ins ambitionierte Weingartner Kulturleben mit entsprechend weltläufigem Konzertsaal, der bis heute die Scharen mit hochkarätigen Veranstaltungen anzieht. Bei soviel Innovation darf es dann schon ein bisschen mehr sein als die Wiedergabe alter Meister. Also beauftragte die Gesellschaft für Neue Musik Oberschwaben zusammen mit der Stadt Weingarten den aus Rumänien stammenden und seit Ende der Siebzigerjahre in Weingarten lebenden Komponisten Cesar Marinovici mit dem Kreieren eines zeitgenössischen Stückes dafür.

Es sei eine große Ehre für ihren Mann gewesen, sagt Laura Marinovici, die bis heute in der Musikschule Klavier unterrichtet und ihrem Mann für seine Arbeit stets eine inspirierende Partnerin war. Mit „Leib und Seele und auch ziemlich schnell“ habe er das Stück für Geigen, Cello, Kontrabass, Röhrenglocken und Schlagzeug geschrieben. Von April 1989 an war es dann Sache des Oberschwäbischen Kammerorchesters und seines damaligen Dirigenten, Joachim Dröge, der „Rhapsodie für Kammerorchester und Schlagzeug“ Leben einzuhauchen.

Was eine Herausforderung gewesen sei. Denn Cesar Marinovici ließ sich vom musikalischen Genre her nur schwer fassen. Er vermischte in seinen Werken gerne verschiedene Stilrichtungen und Klangwelten: Klassik, Folklore, zumal östliche, und Jazz. Der Musikkritiker Dieter Lohr schrieb damals in der „Schwäbischen Zeitung“: „An Cesar Marinovicis rumänische Ausbildung (an der Musikhochschule in Bukarest, Anmerkung der Redaktion) erinnern viele modale Themen und vor allem die ungewöhnlichen Rhythmen der Musik des Balkans. … Westliche Einflüsse werden im dritten Satz deutlich, der mit „Moderato jazzistico“ überschrieben ist und sich an die Blues-Form des Jazz anlehnt.“

Auch die Instrumentation eines Kammerorchesters mit Schlagzeug ist ungewöhnlich. Doch sei das Schlagzeug Cesar Marinovicis Lieblingsinstrument gewesen, so seine Frau, dem er immer wieder Werke gewidmet hätte. Es war dann der Schlagzeug-Solist und langjährige Lehrer an der Musikschule Ravensburg, Günter Kamp, der bei der Uraufführung der Rhapsodie diesen anspruchsvollen Part übernahm.

Viel Prominenz war Zeuge dieser Uraufführung beim Festakt am 16. Juni 1989, an dem der neue Musentempel mit verschiedenen Sälen zusammen mit dem Hoteltrakt eingeweiht wurde. Von lokalen Größen bis zum damaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Lothar Späth, und dem Präsidenten der Mövenpick Holding aus Zürich, Ueli Prager, den der damalige Oberbürgermeister von Weingarten, Rolf Gerich, in einem Coup für sein ambitioniertes Projekt an Land gezogen hat und dessen Hotelkette bis Ende 2009 das Konferenzhotel betrieb, das nun zur Gruppe „Best-Western“ gehört. So krönte die Uraufführung von Cesar Marinovicis „Rhapsodie mit Schlagzeug“ die Eröffnungsfeier.

Anton Wassermann, Redakteur der Schwäbischen Zeitung, schrieb damals über die Aufführung: „Marinovici hat hier kunstvoll die Folklore seiner alten Heimat verarbeitet und raffiniert verwoben mit Jazzklängen. Seine Musik geht leicht ins Ohr, weist aber immer wieder reizvolle Wendungen und spannungsreiche Harmonien auf. Der Uraufführung war anzumerken, dass sich das Oberschwäbische Kammerorchester mit dieser ungewohnten Klangwelt intensiv auseinandergesetzt hat.“ Andernorts mit anderen Ensembles dann aufgeführt, findet sich vielleicht ja auch hier wieder ein Orchester, das die neue Musik Cesar Marinovicis für Weingartens Musentempel ins Repertoire aufnimmt. Dieses Jahr wäre der Komponist, von dem unter anderem auch ein Kindermusical hier aufgeführt wurde, 70 Jahre alt geworden.