Neue Mitglieder im Jugendgemeinderat Weingarten

Das Ergebniss der Jugendgemeinderatswahl in Weingarten steht fest. Ungefähr 300 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen haben ihre Stimme für einen der 23 Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben. Folgende neuen Mitglieder wurden nach Angaben der Stadtverwaltung gewählt. Vom Gymnasium: Sarah Rief, Nico Jung; von der Realschule: Sophia Winkel, Luca Pascher, Emil Prieschev, Anes Qullumi; von der Schussentalschule: Laura Müller; von der Talschule: Helin Nareeman; vom Bildungszentrum St. Konrad: Lena Kugler; von der Geschwister-Scholl-Schule: Patrick Holitsch. Die Weingartner Schulen entsenden jedes Jahr neue Mitglieder in den Jugendgemeinderat. Die Schülerinnen und Schüler werden auf drei Jahre gewählt und setzen sich während ihrer Amtszeit für die Wünsche und Bedürfnisse der Weingartner Jugend ein, wie die Stadtverwaltung erklärt. Die erste Sitzung in neuer Besetzung hat der Jugendgemeinderat am Mittwoch, 23. November.