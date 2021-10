Neue Mitglieder im Hochschulrat der RWU

Die neue Vorsitzende des Hochschulrates der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) ist Carolin Bischoff. Die Geschäftsführerin der Südwestmetall Bezirksgruppe Bodensee-Oberschwaben folgt auf Ulrich Dohle, der in seiner Funktion als Vorstand zuletzt von Wolfgang Pfeiffer vertreten wurde. Pfeiffer verlässt nach drei Amtszeiten den Hochschulrat. Neu in den Rat gekommen sind Dafne Joel, Geschäftsleiterin der Zeppelin Aviation and Industrial Service, Sven Schulz, Geschäftsführer der Schulz Group, Lothar Seybold, Geschäftsführer von Rafi und Ellio Schneider, Geschäftsführer der Waldburg-Zeil Kliniken. „Die bevorstehende Wahl der Rektorin oder des Rektors ist der nächste wichtige Punkt auf der Agenda des Hochschulrats“, sagte Carolin Bischoff. Aber auch darüber hinaus gäbe es viel zu tun. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass es viel gestalterische Kraft an der RWU gibt. Unsere Aufgabe ist es, diesen Kräften auch in Zukunft bei ihrer Entfaltung zu helfen“, so die neue Ratsvorsitzende.