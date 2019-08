Neue Lehrer erhalten Zeugnisse

Im Rahmen einer feierlichen Übergabe der Zeugnisse wurden vor Kurzem in der Gemeindehalle Baienfurt 176 Lehramtsanwärter des Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (GWHRS) Weingarten verabschiedet. Viele der Lehrer können laut Pressemitteilung der GWHRS im bisherigen Seminargebiet an eine neue Schule wechseln, manche verbleiben an ihren bisherigen Ausbildungsschulen, andere gehen in andere Bundesländer oder sogar an deutsche Auslandsschulen. Direktor Karl Handschuh und Seminarschuldirektorin Anna Pinzger lobten laut des Presseberichts die Leistungen und riefen dazu auf, sich nun verstärkt in die Schul- und Qualitätsentwicklung einzubringen. Foto: Franz-Daniel Pfaff