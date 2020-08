Neue Kurse an der Akademie der PH Weingarten

Die Akademie für wissenschaftlichen Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) bietet laut Pressemitteilung im Herbst wieder neue Workshops zu aktuellen Themen an.

Im mehrtägigen Online-Workshop „Lehr-/Lernmethoden digital unterstützen“ werde eine Einführung und Übersicht über wichtige Themen für einen erfolgreichen und fördernden Einsatz von digitalen Medien im Unterricht und im Coaching gegeben. Im Workshop erfahre man, welche digitalen Medien sich für welche Lehr-Lernszenarien eignen und was beim Einsatz beachtet werden müsse, damit die Kursteilnehmer bestmöglich zum Lernen angeregt werden. Die Kosten betragen 200 Euro, Anmeldungen sind bis zum 30. September möglich.

Der zweitägige Workshop „Verständlich und erfolgreich Grammatik unterrichten: Visualisierung und Handlungsorientierung als Grundprinzipien“ gebe zuerst einen kurzen theoretischen Input anhand von Beispielen. Dann werde mit den Teilnehmenden erarbeitet, wie Grammatik durch konsequente Visualisierung, verständlich vermittelt werden könne – ohne langweilig zu sein. Der Workshop findet als Campusveranstaltung an der PH statt. Die Kosten betragen 170 Euro, Anmeldeschluss ist der 23. Oktober.

Der Zertifikatskurs „Die Alevitische Glaubenslehre und der interreligiöse Dialog“ mit Start im Oktober richte sich an Interessenten, die eine solide fachliche Grundausbildung über die alevitische Glaubenslehre anstreben und reflektierte Einblicke in die interreligiöse Zusammenarbeit in Deutschland erhalten möchten. Im Kurs werde ein breites Themenspektrum angeboten, das sich von der alevitischen Geschichte über die Glaubensgrundlagen bis zum alevitischen Leben in der Migration und zum interreligiösen Dialog erstreckt. Der Kurs werde in Kooperation mit der Alevitischen Gemeinde Deutschland angeboten und dauere drei Semester. Die Kurskosten betragen 1500 Euro. Anmeldungen können bis zum 15. September eingereicht werden.

Die Anmeldung und weitere Informationen zu den Kursen gibt es unter der Telefonnummer 0751 / 5018153, per E-Mail an akademie@ph-weingarten.de oder im Internet unter http://aww-phweingarten.de