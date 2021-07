Neue Kursangebots für Sport im Stadtgarten

Sport im Stadtgarten bietet in der kommenden Woche wieder interessante Kurse zum Mitmachen an. Am Dienstag, 27. Juli, um 18.30 Uhr findet TosoX mit Marcella Rus vom KMT-Center statt. TosoX verbindet einer städtischen Pressemitteilung zufolge Kampfsport mit Fitness. Das Workout sei für jeden gesunden Menschen geeignet – ob trainiert oder untrainiert.

Am Donnerstag, 29. Juli, um 10 Uhr steht dann „Body & Mind Mix“ mit Ildiko Kirsch vom KMT-Center auf dem Programm. Body Mind Mix ist laut Mitteilung ein ganzheitlicher dynamisches Workout, der Körper, Geist und Seele verbindet. „Abwechselndes Strecken und Beugen wirkt sich positiv auf unseren Körper und dessen Muskulatur aus“, heißt es weiter. Interessierte können am Kurstag in bequemer Kleidung und eigener Fitnessmatte vorbeikommen und registrieren sich vor Ort am einfachsten über die Luca-App. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.