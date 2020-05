Neue Filme für das Weingartener Autokino

Das Weingartener Autokino startet in die zweite Phase der Filmvorführungen auf dem Hochschulparkplatz Töbele. Wie die Projektgruppe „Freunde der Linse“ mitteilen, sei das erste Wochenende mit drei Filmen sehr gut gelaufen. Alle Filme waren mit 100 Autos ausverkauft. Nun richtet sich der Blick auf das kommende Wochenende.

Am Freitag, 29. Mai, läuft !Bohemien Rhapsodie“, als Vorband spielt die Linse-Band. Am Samstag, 30. Mai, wird der Roadmovie „25 km/h“ mit der Vorband „Greyhound“ gezeigt. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird wegen der großen Nachfragen nochmals „Die Känguru-Chroniken“ laufen. Als Vorband spielen „Skarabusch“. Beginn des Hauptfilmes ist jeweils um 21.30 Uhr.

An allen Abenden wird als Vorfilm ein Siegerfilm des Jugendfilmfestivals „abgedreht“ gezeigt. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website www.autokino-weingarten.de