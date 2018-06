Neue Ausstellung im Krankenhaus 14 Nothelfer

Wenige Tage nach der Entschärfung einer Fliegerbombe in Neu-Ulm muss der Kampfmittelbeseitigungsdienst erneut zur Baustelle Südtstadtbogen ausrücken.

Wie die Polizei mitteilte, waren bei Baggerarbeiten am Donnerstag ein weiterer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.Die Entschärfer vor Ort bestätigten der „Schwäbischen Zeitung“, dass die 500 Kilogramm schwere Bombe am Donnerstag gegen 15 Uhr gefunden worden war. Sie soll nun voraussichtlich am Sonntag entschärft werden.