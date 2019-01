Neue App für Veranstaltungen und Aktivitäten in Weingarten

Immer wissen, was in Weingarten los ist - das soll mithilfe einer neuen App erleichtert werden. Der Jugendgemeinderat Weingarten hat die Freizeit-App in Zusammenarbeit mit dem Weingartener Unternehmen „Lulububu Apps“ entwickelt. Das kostenlose Programm für das Smartphone gibt einen Überblick über Veranstaltungen und andere Freizeitaktivitäten in Weingarten und Umgebung. Von Konzerten über Sportevents bis hin zu VHS-Kursen ist alles vertreten.

„Die App soll zur Kommunikation und dem besseren Austausch dienen“, sagt Martin Winkler, Sprecher des Jugendgemeinderats. Das neue Angebot solle vor allem Jugendliche ansprechen, so der 18-Jährige weiter. Trotzdem sei die App für alle Weingartener interessant, denn sie zeige auch Veranstaltungen für ältere Menschen an.

„Der Vorteil an der App ist die praktische Filterfunktion“, erklärt Winkler. Mit dieser kann der Nutzer die Veranstaltungen nach bestimmten Kategorien sortieren. Sollen beispielsweise nur Vorträge angezeigt werden, klickt man das Kästchen „Vortrag“ an. Wünscht sich der Nutzer nur Termine aus dem Vereinsleben, wählt er „Verein“ aus.

Einfache Bedienung und Oberfläche

Der Benutzer der App kann auch die Altersgruppe der Veranstaltungen eingrenzen. Er kann zum Beispiel einstellen, dass nur nach Aktivitäten für über 18-Jährige gefiltert wird. Es ist zudem möglich, nur kostenfreie Termine erscheinen zu lassen.

Die Benutzeroberfläche der App ist einfach gehalten. Dadurch ist sie übersichtlich, aber auch schmucklos. Termine erscheinen untereinander nach Datum geordnet. Wählt man einen aus, erscheint eine Beschreibung mit einigen Details der jeweiligen Veranstaltungen. Grafiken oder Fotos, die die Darstellung auflockern, gibt es nicht.

Etwa ein Jahr habe der Jugendgemeinderat an der App gearbeitet, sagt Winkler. In Arbeitsgruppen seien Ideen gesammelt und mit dem Entwickler Thomas Keckeisen von „Lulububu Apps“ ausgearbeitet worden.

„Das Projekt wird von städtischer Seite unterstützt“, sagt Martin Winkler. Die Stadt Weingarten habe finanzielle Mittel aus dem Haushalt in die Entwicklung der App fließen lassen. Außerdem kümmere sich die Geschäftsstelle Jugendgemeinderat darum, die Termine in der App aktuell zu halten, so Winkler weiter. Bürger können in der App selbst Veranstaltungen vorschlagen. Diese sichtet die städtische Verwaltung und pflegt sie in das Programm ein.