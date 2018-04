Neue App für Jugendliche zeigt Veranstaltungen in Weingarten

In seiner jüngsten Sitzung am Mittwochnachmittag hat der Jugendgemeinderat Weingarten (JGRW) den Weg für eine Veranstaltungs-App geebnet und Fördermittel für soziale Projekte vergeben. Außerdem soll die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat der Stadt und dem Dachverband der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg verstärkt werden.

Nach einer Idee der letzten Sitzung stellte der Softwareentwickler Thomas Kekeisen aus Markdorf ein grobes Konzept für eine Jugend-App in Weingarten vor. Das Ziel der App solle eine Auflistung aller Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten in Weingarten sein „nach dem Motto,Was geht heute in Weingarten?’“, erklärt Kekeisen. Der 28-jährige Markdorfer hat schon Erfahrungen mit einer ähnlichen App gemacht, die 2015 die Veranstaltungen des Stadtfests in Markdorf listete und laut Entwickler sehr gut ankam. „Die App wäre quasi eine Alternative zu ,Weingarten im Blick’“, fasste Oberbürgermeister Markus Ewald zusammen. „Flexibler als ein Print-Medium und näher an den Jugendlichen der Stadt.“

Die meisten Jugendgemeinderäte unterstützten die Idee und es fanden sich schnell verschiedene Vorschläge zur Umsetzung und zum Sammeln der nötigen Daten wie der Veranstaltungskalender der Wochenzeitung „Weingarten im Blick“ als Grundlage oder eine Rubrik, unter der man selbst Veranstaltungen erstellen kann. Der älteste Jugendgemeinderat Deutschlands möchte hier erneut Vorreiter sein und stimmte dem Projekt einstimmig zu. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der Thematik näher befassen wird. Auf den Markt wird die App planmäßig im Herbst kommen.

Zuschuss für das „Stadtgeflüster“ und soziale Projekte

Um die Vergabe von Fördermitteln aus dem Jugendfonds „Demokratie leben“ bewarben sich drei soziale Projekte. Nina Kohler präsentierte das „Stadtgeflüster Open Air“-Festival, das seit drei Jahren am Freitag und Samstag parallel zum Welfenfest vom 6. bis 10. Juli veranstaltet wird und für die Jugend ab 14 Jahren eine Alternative zu Bierzelt und Blaskapelle sein soll. „Es ist ähnlich wie der Blaue Platz beim Rutenfest, nur cooler“, so Kohler. Für das Festival mit Talentförderung für junge DJs – angehende Disc Jockeys können sich anmelden und bekommen die Chance, eine Stunde lang aufzulegen – werden sowohl Fördermittel als auch Helfer benötigt. Zum Ehrenamt melden können sich Weingartener ab 14 Jahren (siehe Kasten). Das Gremium bewilligte diesem Projekt einen Zuschuss von 2000 Euro.

Semra Yilmaz vom Verein Inkultura, der sich für Integration und ein „Miteinander statt Nebeneinander“ (Zitat der Website) einsetzt, stellte ein Projekt mit dem Spielemobil vor. Donnerstags sollen in der Unteren Breite interkulturelle Aktionen und Spiele aus aller Welt angeboten werden. Hierfür beantragte Yilmaz finanzielle Unterstützung bei den Materialkosten und einer Aufwandsentschädigung für die Helfer. Vom JGRW wurde der Verein mit 500 Euro unterstützt.

Zur Schließung der Promenadenschule Weingarten soll es am Freitag, 13. Juli, ein Schulfest geben. Die Lehrerin Anja Schick stellte das Projekt vor, für das bei Mitmachaktionen und einem Theaterstück finanzielle Fördermittel benötigt werden. Der Abschied von der „Prome“ wurde mit 500 Euro bezuschusst.

JGRW wird Mitglied im Dachverband

Im Anschluss wurde der Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württembergs (DV) von Beirat Philipp Becker präsentiert. Der DV unterstützt die Jugendgemeinderäte des Landes, vermittelt bei Problemen, vertritt die Interessen der Jugendlichen gegenüber der Landesregierung und bietet eine Plattform für politischen Austausch. Der DV wolle bei regelmäßigen Treffen alle Jugendgemeinderäte des Landes versammeln und natürlich auch den ältesten aus Weingarten mit im Boot haben, so Becker. Die Mitgliedschaft wurde von den Jugendlichen angenommen, somit beteiligen sich die Weingartener auf höchster Ebene, da es bislang keinen bundesweiten Dachverband gibt.

Auch die Zusammenarbeit mit dem „großen“ Gemeinderat solle auf Wunsch der Jugendlichen verstärkt werden, sagt OB Ewald. Durch ein gemeinsames Grillen im Juni wird dieser Austausch unterstützt. Um zu hinterfragen, wie nah die Stadt an den jungen Bürgern ist, sucht die Stadtverwaltung die Hilfe der politisch interessierten Jugendlichen. Für ein Treffen zur Rückmeldung durch die Jugendlichen über die Kulturlandschaft Weingartens waren die jungen Gemeinderäte offen.

Wer kennt den Jugendgemeinderat?

Die Öffentlichkeitsarbeit des Jugendgemeinderats wurde ebenfalls hinterfragt und soll durch ein neues Informationsblatt verbessert werden, da der JGRW momentan nur wenigen Jugendlichen in Weingarten ein Begriff ist. Die zuständige Arbeitsgruppe möchte einen größeren Bekanntheitsgrad des Gremiums für junge Leute erreichen und auf bisherige Erfolge wie die Renovierung des Skateparks oder Verschönerung der Unterführung am Charlottenplatz durch Graffiti aufmerksam machen. Auch eine Neuauflage des vom JGRW organisierten Sponsorenlaufs 2015 stand im Raum. Chiara Schlichte stellte die vergangene Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum des JGRW vor, die einen vierstelligen Betrag an Spenden für eine Day School in Kenia hervorbrachte. Eine Arbeitsgruppe kümmert sich um dieses Thema.

Die nächste öffentliche Sitzung des Jugendgemeinderats findet am Mittwoch, 20. Juni, statt.