Neuausrichtung der Weingartener Schulen wird doppelt so teuer

Ein langer Weg

Nach der zweijährigen Planungsphase soll in einem ersten Bauabschnitt – im Jahr 2021 – ein Neubau für die Werkrealschule (WRS) und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) auf dem Gelände des Schulzentrums entstehen. Sobald dieser fertig gestellt ist, ziehen die Werkrealschule und die Sekundarstufe des SBBZ in den Neubau. Der frei gewordene Platz in den Gebäuden A,G, H und I wird dann interimsweise von der Grundschule und der Primarstufe des SBBZ genutzt. Das wiederum soll teure Interimsneubauten, wie beispielsweise Container, verhindern. „Die Manövriermasse in diesem Bereich ist sehr wertvoll“, erklärt Fachbereichsleiter Rainer Beck. Damit die vorhandenen Pavillons aber auch den aktuellen Brandschutzanforderungen entsprechen, müssen unter anderem zweite Fluchtwege geschaffen werden. „Wir investieren da noch, aber sinnvoll“, sagt Oberbürgermeister Markus Ewald. Konkret braucht es 500 000 Euro.

Sobald die Schüler umgezogen sind können die alten Gebäude C und E abgerissen werden, um Platz für den Neubau der Talschule in einem zweiten Bauabschnitt zu schaffen. Sobald der Bau fertig ist soll die Grundschule sowie die Primarstufe des SBBZ dort einziehen. Die frei werdenden Pavillons werden dann interimsweise von der Realschule und dem Gymnasium genutzt. Um in den dritten Bauabschnitt zu gelangen muss das Städtische Orchester seine Proberäume im Gymnasium aufgeben. Nach der Sanierung der beiden Gebäude und dem Umzug der Schüler können die Gebäude A, G, H und I abgerissen werden. Das Grundstück auf dem die Gebäude aktuell stehen soll dann, Stand heute, verkauft werden. (olli)