Im Rahmen einer wissenschaftlichen Delegationsreise nach Indien hat Staatssekretärin Petra Olschowski das zukünftige Büro der Hochschulföderation Südwest in Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra besucht. Die 2012 gegründete Hochschulföderation Südwest wird noch im ersten Halbjahr 2018 ihr Kontaktbüro beziehen. Wie die Hochschule Ravensburg-Weingarten mitteilt, soll die Außenstelle zukünftig sowohl als Anlaufstelle für indische Studienbewerber dienen als auch die Vernetzung der Hochschulen mit den dort ansässigen Universitäten und Firmen intensivieren.

Die Drei-Millionen-Stadt Pune ist eines der drei wichtigsten Zentren der Automobilindustrie Indiens, zahlreiche deutsche und insbesondere baden-württembergische Firmen sind mit Standorten vertreten. Durch ihren starken Praxisbezug pflegen die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften einen engen Austausch mit der Industrie. Neben Hochschulkontakten soll die geplante Außenstelle diese Zusammenarbeit auch an diesem wichtigen Standort im Ausland gewährleisten. „Das zukünftige Büro der HfSW ist das erste seiner Art in Indien – mit dem Ziel, indische Studierende optimal auf ein Studium bei uns in Deutschland vorzubereiten. Dort werden den potenziellen Studierenden die Bewerbungsmodalitäten erklärt, und sie erhalten Unterstützung bei der Bearbeitung der (Bewerbungs-)Unterlagen. Die Eröffnung ist deshalb ein wichtiger Schritt für den akademischen Austausch mit der Region Maharashtra, dem Partnerland Baden-Württembergs. So werden die Kräfte unserer Hochschulen gebündelt, um die baden-württembergische Hochschullandschaft auch in dieser Region besser sichtbar zu machen“, so Staatssekretärin Olschowski.

Beziehungen nach Maharashtra stärken

Momentan sind die Bauarbeiten für die Büroräumlichkeiten noch in vollem Gange. Die Delegation aus Deutschlands Südwesten hat die Baustelle in Pune besichtigt. Neben der Hochschulföderation Südwest werden in dem Neubau das neue Büro der Repräsentanz Baden-Württembergs in Maharashtra und ein Kontaktbüro der Stadt Karlsruhe einziehen. Sadeev Sanduh, Vertreter Baden-Württembergs in Indien bezeichnete die Entscheidung als eine „perfekte Win-win-Situation. Die Eröffnung des Kontaktbüros der HfSW wird die Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und Maharashtra weiter stärken.“

Dass die Aufgabe des neuen Kontaktbüros auch in einfachen, operativen Aufgaben zu sehen sein wird, verdeutlichte Professor Michael Pfeffer, Prorektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten: „Uns ist an den Hochschulen schon viel geholfen, wenn die Papierlage der Bewerbungen aus Indien verbessert wird. Derzeit ist es ein großer Verwaltungsaufwand, die richtigen Dokumente herauszufischen und zu prüfen, ob sie unseren Anforderungen entsprechen“, sagt der Indien-Beauftragte der HfSW. Darüber hinaus könne man sich auch vorstellen, dass in weiteren Schritten Sprach- oder Zulassungstests für ein Studium in Baden-Württemberg bereits in Pune stattfinden werden.

Weiterbildung für indische Mitarbeiter

Auch Weiterbildungsangebote für indische Mitarbeiter von Firmen könnten ein Betätigungsfeld sein. Besetzt werden soll die Stelle des neuen HfSW-Büros in Indien mit einer ortsansässigen Person. „Perfekt wäre natürlich“, so Michael Pfeffer, „wir finden eine indische Absolventin oder einen indischen Absolventen von einer unserer Hochschulen.“