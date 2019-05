Nessenreben und Flappach starten in die Saison

Am Samstag haben das Freibad Nessenreben sowie das Flappachbad in Ravensburg ihre Türen für die Bade-Saison 2019 geöffnet. Trotz verhältnismäßig gutem Wetter nahmen nur ein paar Badegäste das Angebot im kühlen Nass war. Sichtlich Spaß hatten Clemens und Luise im Freibad Nessenreben, die genügend Platz hatten, einen Salto vom Sprungturm zu machen. Das Freibad Nessenreben ist in der Vorsaison täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet, das Flappachbad von 12 bis 19 Uhr.