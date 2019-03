Nele Kaupp springt auf Platz drei

Der TV Weingarten hat die Deutsche Meisterschaft im Doppel-Minitrampolin ausgerichtet (die SZ berichtete). Neben fünf Athleten bei der Meisterschaft hatten sich vom TVW noch 14 Sportler für den parallel stattfindenden Deutschland-Cup qualifiziert.

In der Altersklasse 13-14 lief es für den TV Weingarten sehr gut. Fee Lechelt zeigte vier gute Durchgänge und kam auf den sehr guten dritten Platz. Malin Mayer kam dagegen nicht in die Wertung und landete somit auf dem 13. und letzten Platz. Bei den Erwachsenen zeigte Nele Kaupp schon im Vorkampf eine starke Leistung und kam als Führende ins Finale. Allerdings konnte sie dort ihre Leistung nicht ganz bestätigen und landete auf dem dritten Platz.

Bei den Jungs in der Jugend 11-12 traten Kilian Eberwein und Leon Lang an. Kilian Eberwein zeigte im Vorkampf eine sehr gute Leistung und zog als Zweiter ins Finale ein, sein Vereinskamerad Leon Lang hatte einen Fehler bei der Landung und kam daher nicht ins Finale. Dort hatte Eberwein dann Probleme bei seinem ersten Durchgang, auch durch den zweitbesten zweiten Finaldurchgang konnte er nicht mehr in die Medaillenränge eingriffen und wurde letztlich Fünfter.

Beim Deutschland-Cup stellten sich bei den Schülerinnen 11-12 die Weingartenerinnen Antonia Eyrich, Lilly Ruppert, Isabel Ermantraut und Dalma Balogh den Kampfrichtern. Antonia Eyrich kam im Finale auf den siebten Platz, Lilly Ruppert wurde Elfte, Dalma Balogh Zwölfte und Isabel Ermantraut belegte den 14. Platz.

Bei den Jugendturnerinnen der Klasse 15-16 gingen gleich fünf Weingartenerinnen an den Start. Allen voran zeigte Theresa Knisel was sie kann und erturnte sich einen Platz im Finale. In einem starken Feld belegte sie dort den achten Rang. Smilla Rief wurde Elfte, 13. wurde Annika Perchner, Finnja Küchler wurde 14. und 15. wurde Melinda Reisch.

Marie Mayer wird Siebte

Bei der deutschen Meisterschaft in der Klasse 11-12 zeigten Marie Mayer und Mara Herter, was sie bereits können. Beide gingen zwar nervös an den Start. Mara Herter hatte in ihrem ersten Durchgang auch eine Unsicherheit drin und konnte sich dann auch trotz eines sehr guten zweiten Durchgangs nicht mehr fürs Finale qualifizieren. Besser machte es Marie Mayer und zog als Achte ins Finale ein. Allerdings zeigte sie dort Nerven und turnte einen Durchgang fehlerhaft. Als jüngste im Feld belegte sie schließlich den siebten Rang.

Bei den Schülern 13-14 zeigte Benjamin Eyrich sein Können. Er verpasste dennoch knapp das Finale und wurde Neunter.