Narrenbaum fällt für guten Zweck

Dem teilweise strömenden Regen zum Trotz hat die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten am Samstag auf dem Münsterplatz ihren Narrenbaum versteigert. Das hat schon eine gewisse Tradition in der Welfenstadt. Bereits zum zehnten Mal fällt der Narrenbaum für einen guten Zweck.

„Wir tun das nicht, um die Fasnet zu verlängern“, stellt Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser klar. Üblicherweise wird der Narrenbaum am frühen Morgen des Aschermittwoch still und heimlich gefällt. Die Plätzler machen ein ganzes Event daraus. Im Schwarzwald ist eine öffentliche Fällung weit verbreitet, dort fällen viele Narrenzünfte ihren Baum öffentlich. Um die ganze Aktion attraktiver zu gestalten, haben sich die Weingartener Narren einiges überlegt.

Zunächst einmal werden fünf Besucher ausgelost, die nacheinander mit einem kleinen Beil auf den Stamm einhämmern dürfen. Anschließend geht es der Spitze des Baumes an den Kragen: Sie wird versteigert unter allen Besuchern versteigert. Am Ende geht die Spitze für 125 Euro, wie schon in den Jahren zuvor ans Stadtmarketing Weingarten. „Das ist eine Rekordsumme“, betont dessen Geschäftsführer Marcus Schmid, der neben Zunftmeisterin Frankenhauser auch die Moderation übernimmt.

Die beiden Moderatoren haben die Summe gehörig nach oben getrieben. Jeder, der die Hand hebt, wird von Frankenhauser und Schmid aufgerufen und nimmt damit automatisch an der Versteigerung teil. Das alles geschieht natürlich mit einem Augenzwinkern – schließlich geht es um den guten Zweck.

Alle Wetteinsätze und der gesamte Erlös der Veranstaltung gehen an die Kinderkrebsnachsorgeklinik in Tannheim. Seit 1993 gehen sämtliche Spenden der Plätzlerzunft an die Klinik. Der Kontakt kam damals über Roland Wehrle zustande. Wehrle ist nicht nur Geschäftsführer der Klinik, sondern auch Präsident der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte. „Ich habe heute auch einfach so von einer Frau einen Briefumschlag mit einer Spende in die Hand gedrückt bekommen“, sagt Frankenhauser. „Die Unterstützung hier ist wirklich großartig.“

Wie es sich gehört, gibt es pünktlich um 11.11 Uhr einen großen Knall. Knapp zehn Helfer spannen ein Seil am Narrenbaum, dann wird der Stamm mit der Motorsäge durchgesägt. Keine drei Sekunden später bringen sich alle Helfer am Seil in Sicherheit und der Narrenbaum fällt. Das letzte Überbleibsel der Weingartener Fasnet liegt am Boden. Ein Teil des Stammes wird in einzelne Scheiben geschnitten, mit dem Schriftzug „Narrenbaum 2018“ besprüht und für zwei Euro das Stück verkauft.

Parallel dazu geht der sportliche Wettkampf los, das Wettsägen steht an. Im Zweierteam muss möglichst schnell eine Scheibe des Stamms abgesägt werden. „So viele Mannschaften wie dieses Jahr hatten wir noch nie“, freut sich Frankenhauser. Allein die Altdorfer Schalmeien und die Schussagugga treten mit vier Teams an. Die beiden schnellsten brauchen nur 18 Sekunden für eine Scheibe. „Das muss absoluter Rekord sein“, sagt Moderator Marcus Schmid anerkennend. Als Preis gibt es dafür auch 30 Liter Bier.

Zum Schluss gehen auch die beiden Moderatoren an die Säge. „Das gehört einfach dazu“, sagt Susanne Frankenhauser. „Man muss sich auch selber einbringen, darf nicht nur daneben stehen.“ Normalerweise wird zum Abschluss das komplette restliche Holz in einer amerikanischen Versteigerung versteigert. Es gewinnt also nicht der, der am meisten bietet, sondern wer innerhalb einer gewissen Zeit als letzter bietet. Darauf verzichten die Plätzler dieses Jahr, alles Holz geht für 20 Euro weg. Schließlich regnet es noch immer wie aus Kübeln.