Narren zum „Schmotzigen Dunschtig“ wieder auf den Straßen - Startschuss in der Region

Mit unterschiedlichen Bräuchen zum „Schmotzigen Dunschtig“ starten viele Narrenzünfte im Südwesten am Donnerstag in die Hochphase der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Nachdem das närrische Treiben im vergangenen Jahr coronabedingt überwiegend virtuell stattfand, dürften nun in vielen Städten wieder Narren im „Häs“ zu sehen sein.

Der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, rechnete im Vorfeld vor allem mit vielen kleineren Veranstaltungen.

Besonders früh soll das närrische Treiben am Bodensee beginnen. Schon um 6.00 Uhr morgens weckte die Zunft der „Blätzlebuebe“ die Menschen in Konstanz lautstark in den Straßen. Anschließend soll unter 2G-Bedingungen der traditionelle Laternentanz stattfinden.

Etwas später geht es im oberschwäbischen Weingarten los. Der „Gumpige Donnerstag“, wie er dort genannt wird, soll um 8.45 Uhr mit einem Marsch der Narren durch die Innenstadt und der Verkündung der Fasnet beginnen.

Um 11 Uhr will die Plätzlerzunft dann mit dem Rathaussturm das Regiment in der Stadt übernehmen. „Daran ändert auch Corona nichts“, sagte die Pressesprecherin der Zunft, Bettina Haider.