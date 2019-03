Narren verteilen Brezeln und verbrennen die Fasnet

Mit lautstarkem Wehklagen hat am Dienstagabend die Plätzlerzunft Weingarten Abschied von der fünften Jahreszeit genommen. Mit einem Trauerzug, angeführt vom Beerdigungsverein „Großmaul“, zogen die Narren mit der aufgebahrten Leiche durch die Stadt Weingarten zum Narrenbaum auf dem Münsterplatz. Mit einer tränenreichen Leichenpredigt und großer Anteilnahme wurde der nun scheidenden Fasnet gedacht. Sämtliche Narren umringten den Narrenbaum und verbrannten in einer mitreißenden Abschieds-Zeremonie die Fasnets-Leiche. Um über ihre große Trauer hinwegzukommen, konnten sie sich anschließend mit einem Leichenschmaus in den Lokalen der Stadt trösten.

Alle Kinder, ob groß oder klein, jedoch vorwiegend die Kindergartenkinder, standen darüber hinaus am Fasnet-Dienstagmittag in Weingarten im Mittelpunkt. Im Kreis versammelten sie sich auf dem Löwenplatz. Durch lautes Rufen des Narrenspruchs „Breisgau – Ofaloch“ kamen dann nach und nach Plätzler, Schlösslenarren und auch Lauratalgeister und verteilten die heiß begehrten Brezeln an die zahlreichen Kinder. Nach einem kleinen Umzug durch die Weingartener Innenstadt durften die einzelnen Kindergartenkinder am Ende bei gutem Wetter noch ein Programm aufführen.