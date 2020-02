Narren verteilen Brezeln

Am Fasnets-Dienstag sind in Weingarten die Kinder im Mittelpunkt gestanden: An jedes Kind wurden durch die Zunft die allseits beliebten knusprigen Brezel verteilt. Das Brezelwerfen gehört mit zu den ältesten Bräuchen in der Weingartener Fasnet.

Die meist kostümierten Kinder versammelten sich auf dem Löwenplatz im Kreis und schrien lauthals den Narrenspruch „Breisgau – Ofaloch“. Nach und nach kamen verschiedene Maskenträger der Plätzlerzunft wie die roten und rot-weißen Plätzler, Schlösslenarren und Lauratalgeister in den Kreis und verteilten die Brezeln an die Kinder. Nach einem farbenfrohen Umzug durch die Innenstadt durften die als Clonws, Bienen, Hexen, Indiander und Cowboys der Kindergartengruppen bei regnerischem Wetter noch ein Programm aufführen.