Am Schüler- und Jugendcup in Weingarten haben 111 Trampolinturner aus Deutschland teilgenommen. Vom TV Weingarten gingen 33 Athleten an den Start, vom TSB Ravensburg 16. Die Bilanzen: Der TVW holte viermal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze, der TSB zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.

In der Meisterklasse holte sich Naomi Koidl bei den Frauen den Titel. Moritz Mücke hatte mit zwei Fehlern in Pflicht und Kür keine Chance auf das Podest. Der Ravensburger Mahmut Alshek Ali wurde Zweiter, Mücke landete nur auf Rang vier. In der D-Jugend lieferten sich die Weingartener Mädchen einen spannenden Wettkampf. Die besten Übungen in dieser Altersklasse zeigte Mara Herter und gewann mit mehr als einem Punkt Vorsprung. Marie Mayer zog als Dritte ins Finale ein, rutschte da aber auf Platz vier ab.

In der C-Jugend verteidigte Kilian Eberwein vom TVW seinen Titel. Den Vorkampf schloss er als Erster ab, auch im Finale turnte er stark und behauptete den Spitzenplatz. Valerie Dewald vom TSB Ravensburg gewann bei den C-Juniorinnen. Malin Mayer und Lilly Ruppert starteten erstmals in der Meisterklasse und belegten die Plätze fünf und sechs. Benjamin Eyrich, Leon Lang und Max Fischer aus Weingarten starteten in der B-Jugend. Eyrich gewann vor Lang und Fischer.

In der B-Jugend punktete Fee Lechelt mit ihrer neuen und schwereren Kürübung und wurde Dritte. Theresa Knisel landete 0,2 Punkte dahinter auf Platz vier. Eine Altersklasse darüber (Jahrgang 2010/2011) sicherte sich Caroline Eyrich die Bronzemedaille vor ihrer Schwester und Michelle Lang.

In der D-Jugend der Aufbauklasse, der größten Altersklasse des Tages, verpasste Lara Eberwein vom TVW um 0,005 Punkte die Goldmedaille und wurde Zweite. Bei den Jungs wurde der Weingartener Daniel Justus Zweiter vor Mohamed Alshek Ali (TSB). Die Weingartenerin Anna-Sophie Rakowezki zeigte ihr Können bei den Jugendturnerinnen C und sicherte sich den zweiten Platz, Natalie Kopp (TSB) wurde Vierte, Pia Reiner (TVW) Fünfte. Die Jungs in dieser Altersklasse lieferten sich einen spannenden Wettkampf, die Nase vorn hatte der Ravensburger Abdulrahman Alshek Ali vor den Weingartenern Mika Hegele und Noah Härter. Finnja Küchler holte in der Jugend B den Titel nach Weingarten. Auch Annika Perchner vo TVW gewann Edelmetall – bei den Jugendturnerinnen A sicherte sie sich den zweiten Platz.