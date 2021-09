Nächste Niederlage für den SV Weingarten

Der SV Weingarten hat auch die Partie beim TSV Straßberg deutlich mit 0:5 verloren. Wieder kassierten die Weingartener ein frühes Gegentor, in der zweiten Halbzeit ging der Mannschaft die Luft aus.

Konzentriert ins Spiel, kein schneller Rückstand – das hatte sich Weingartens Trainer Markus Giuliani von seinem Team gewünscht. Der Wunsch war aber schnell Makulatur. Bereits in der 3. Minute flog eine Freistoßflanke der Straßberger an Freund und Feind vorbei und landete am langen Eck im Tor. Die Weingartener berappelten sich aber und verteidigten in der ersten Halbzeit tapfer ihr Tor. In den ersten 45 Minuten brachten die Straßberger kam etwas Richtung des für den erkrankten Sebastian Segbers ins Tor gerückten Noah Majer zustande.

Das Trainerteam des SVW hatte allerdings erneut gerade so eine Mannschaft zusammenbekommen – ein einziger Spieler saß auf der Bank. Fabian Freisinger – eigentlich in Weingartens A-Jugend am Start – wurde auch sogleich gebraucht: Marcel Bachhofer musste gleich bei seinem ersten Saisoneinsatz zur Halbzeit mit einer Zerrung wieder runter.

Das Wechselkontingent der Gäste war damit erschöpft, während Straßberg nach und nach vier frische Leute von der Bank bringen konnte. Schon vorher war die Partie allerdings entschieden. Auch zu Beginn von Halbzeit zwei kassierte der SVW ein frühes Gegentor durch einen Einwurf, den Lucas Beyer mit dem Hinterkopf ins Tor verlängerte. Weil auf Weingartener Seite die Kondition mehr und mehr schwand, konnte Straßberg das Ergebnis in der Folge Schritt für Schritt steigern.

„Die Mannschaft hat das – bis auf das Gegentor – angesichts des Kaders, der zur Verfügung stand, in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht“, meinte Trainer Markus Giuliani. „Später war einfach keine Kraft mehr da.“