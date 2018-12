Nachwuchsschwimmer mit gelungenem Abschluss

Erfolgreich ist die Nachwuchsmannschaft des SSV Weingarten zum Saisonabschluss in Riedlingen gewesen. Am Sonntag präsentierte sich eine kleine Auswahl des SSV Weingarten in Riedlingen beim 39. Nachwuchsschwimmfest. Die vier Schwimmer des SSV kamen zu zwei Podiumsplätzen in der Vierkampfwertung der einzelnen Jahrgänge.

Erfolgreichster Schwimmer des SSV war an diesem Sonntag Miguel Müller (Jahrgang 2009). Bei drei von vier Wettkämpfen verwies er seine Konkurrenz auf die hinteren Plätze und gewann die Goldmedaille über 50 Meter Freistil, 50 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling. Auch die Vierkampfwertung des Jahrgangs 2009 gewann Miguel Müller mit mehr als 100 Punkten Vorsprung und wurde Gaujahrgangsmeister.

Ebenfalls erfolgreich war Paul-Lukas Hagen (2008). Er wurde Dritter in der Vierkampfwertung des Jahrgangs 2008. In seinen Einzelstarts wurde der Weingartener über 50 Meter Brust Erster und über 50 Meter Freistil Dritter. Niclas Kunkel (2007) und Fabian Schlosser (2006), der seinen ersten Wettkampf bestritt, erreichten persönliche Bestzeiten. Die vier SSV-Schwimmer und die Trainerinnen freuen sich über den gelungenen Jahresabschluss.