Nachwuchsförderung wird großgeschrieben

„Zukunftschance Logistik – Innovationen gemeinsam gestalten“ lautete im April das Thema eines Logistik-Praxisseminars, mit dem sich die HTWG Hochschule Konstanz am bundesweiten Tag der Logistik beteiligte. Für das Weingartener Unternehmerehepaar Gabriele und Heinrich Grieshaber war dies laut Pressemitteilung ein willkommener Anlass, bereits zum dritten Mal den von ihnen ausgelobten Preis für Logistik und Unternehmensführung persönlich zu übergeben – dieses Mal an den Bachelorabsolventen Christoph Hoser und die Masterabsolventin Alexandra Rupp. Die beiden erhielten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 1500 Euro für ihre hervorragende Bachelor- beziehungsweise Masterthesis.

Die beiden früheren Geschäftsführer der Grieshaber Logistik GmbH mit Hauptsitz in Weingarten sind der Konstanzer Hochschule seit vielen Jahren verbunden. Beide haben dort studiert – er Maschinenbau, sie Architektur. Teile der Gebäude und die Aula sähen noch genauso aus wie zu ihren Studienzeiten, scherzte Heinrich Grieshaber in seiner Ansprache. Er schilderte den Zuhörern, wie es ihm und seiner Frau mit Mut und Schaffenskraft gelungen sei, aus einer 1972 noch ohne Gewinn arbeitenden Transportniederlassung in Weingarten das heute international aufgestellte Logistikunternehmen mit aktuell 13 Logistikzentren und rund 650 Mitarbeitern zu entwickeln. Auch die Zusammenarbeit mit der Konstanzer Hochschule sei in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut worden, betonte Heinrich Grieshaber. „Nachwuchsförderung wird bei uns großgeschrieben.“ Die Gabriele und Heinrich Grieshaber Stiftung habe in ihrer Satzung als Stiftungszweck die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie auch von Exzellenz festgeschrieben. Daher sei die Auslobung dieses nachhaltig und langfristig angelegten Logistik-Preises sowohl Herzenssache als auch direkter Stiftungszweck.

Die Preise seien nicht nur ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung studentischer Leistungen, sondern auch Motivation, bedankte sich Michael C. Hadamitzky, Professor für Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Logistik an der HTWG, bei den Preisgebern. Die Arbeiten der beiden Hochschulabsolventen lieferten wertvolle und praktikable Businessinformationen, lobte er. Für die „Entwicklung eines betriebswirtschaftlichen Leitfadens für Existenzgründer und Start-ups im Dienstleistungs- und Veranstaltungsbereich anhand des Business Model Canvas“ im Rahmen seiner Bachelorarbeit wurde Christoph Hoser ausgezeichnet. Alexandra Rupp erhielt den Preis für ihre Masterthesis „Die Entwicklung eines Reifegradmodells zur Evaluierung von Block-Chain-Konzepten“.