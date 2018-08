Nachwuchs in Weingarten

Das Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten freut sich über zehn neue Babys. Das teilt der Medizin Campus Bodensee mit. Werdende Eltern, die ihr Kind ebenfalls in Weingarten zur Welt bringen möchten, können sich am Montag, 20. August, um 19 Uhr durch den Kreißsaal führen lassen. Alle Interessierten treffen sich im Foyer des Krankenhauses im Erdgeschoss. Laut Pressemitteilung ist die Zeit vor der Entbindung für werdende Eltern spannend und bringt viele Fragen und Ungewissheiten mit sich. Bei der Kreißsaalführung, die mit einem kurzen Vortrag beginnt, beantworten Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Gynäkologen gerne auch individuelle Fragen wie „Welche Art von Entbindungen werden angeboten?“, „Welche ist die optimale für die werdende Mutter?“ oder „Wie laufen Geburt, Wochenbett und die Neugeborenenzeit ab?“ Die Kreißsaalführung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

