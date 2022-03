Nachwuchs des TV Weingarten müht sich zum Sieg

Die jungen Handballerinnen des TV Weingarten bleiben in der Pokalrunde der Baden-Württemberg-Oberliga ungeschlagen Tabellenführer. Beim 25:23-Erfolg beim SV Stuttgarter Kickers haben sich die A-Juniorinnen des TVW das Leben allerdings schwer gemacht. Nun stehen für die Handballalente noch zwei Heimspiele bevor.

Pokalrunde Baden-Württemberg-Oberliga: SV Stuttgarter Kickers – TV Weingarten 23:25 (8:16). – In Stuttgart-Möhringen traten die Weingartenerinnen zu einem Nachholspiel an –am eigentlich geplanten Termin musste die Begegnung coronabedingt abgesagt werden. „Schwankungen im Spiel der A-Juniorinnen sind nicht ungewöhnlich“, meinte TVW-Trainer Oliver Borrmann nach dem knappen Erfolg. „Doch was am Freitag geschah, war nicht wirklich zu erklären“, ergänzte Borrmann. Immerhin reichte es für seine Mannschaft zu zwei Punkten. Seine Erkenntnis lautet allerdings: „Am besten schnell abhaken.“

Die Anfangsphase gestaltete der TVW durchaus positiv. Nach einer schnellen 6:1-Führung nach bereits gut acht Minuten schalteten wohl einige Spielerinnen im Unterbewusstsein schon einen Gang zurück. Weingarten leistete sich zu viele technische Fehler, dazu gab es laut Borrmann auch einige „schon extrem kuriose Pfiffe der Unparteiischen“. Die Folge davon war, dass die Zuschauer ein zerfahrenes Spiel zu sehen bekamen.

Dabei gab es beim TVW durchaus Lichtblicke: Vereinzelt wurden die Tore sehenswert herausgespielt. Torhüterin Pauline Heidt gab nach fünfmonatiger Verletzungspause ihr Saisondebüt und wechselte sich mit Julia Götz ab, die extra aus dem Skiurlaub mit der Bahn angereist war. Auch das Halbzeitergebnis von 16:8 war für Weingarten standesgemäß, trotz des holprigen Spiels.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit taten sich die Teams zunächst nicht sonderlich weh – das weiterhin sehr fehlerhafte Spiel plätscherte bis zum 13:20 aus Sicht der Kickers vor sich hin. In der 38. Minute schien dann allerdings jemand beim TVW den Stecker gezogen zu haben. Die Weingartenerinnen kassierten innerhalb von knapp 14 Minuten neun Tore in Folge und lagen plötzlich mit 20:22 zurück. „Wenn es noch einen positiven Aspekt an diesem Abend gab, dann war es der Kampfgeist in den Schlussminuten“, sagte Borrmann. Dort bog der TVW das Spiel gegen die extrem jungen Stuttgarterinnen doch noch mal um. Entsprechend groß war der Jubel nach Alicia Netos erlösendem Tor zum 25:23.

So stehen die A-Juniorinnen mit 8:0 Punkten auf Platz eins. Zum Abschluss der Saison möchte der TVW in den Heimspielen gegen den VfL Waiblingen am Samstag (15.45 Uhr/Großsporthalle) und das ebenfalls noch ungeschlagene RW Neckar (27. März) seine weiße Weste wahren.