Nach zwei Jahren wieder eine Hauptversammlung

In der voll besetzten Klosterstube im Gasthaus Rössle in Weingarten begrüßte Vorstand Klaus-Peter Schrempf Mitglieder, Ehrenmitglieder und die zu ehrenden Mitglieder. Der Vorstand erinnerte an die vergangenen schwierigen Jahre, in denen eine Vielzahl der Vereinsaktivitäten stark eingeschränkt waren oder ganz ausgefallen sind. Kein Tischtennis ohne Halle, die Vereinshütten geschlossen und kein Skifahren war möglich. Michael Mayer-Rosa und Uwe Panis berichteten von den Aktivitäten der Tischtennisabteilung und den Erfolgen der beiden vergangenen Jahre. Mit sechs Herrenteams und vier Jugendmannschaften, die jeweils ersten Mannschaften spielen in der Landesliga. Für die Fitness der Mitglieder sorgen die Übungsleiter der Gymnastikgruppen an drei Abenden. Die Abteilung Ski will sich neu aufstellen und mit Skikursen, Stadtmeisterschaft, Jugend- und Familienaktivitäten neue Akzente setzen. Uwe Krezdorn bedankte sich bei denen, die in der schwierigen Zeit der Skischule treu geblieben sind. Skireisen und Tagesfahrten werden von der Abteilung Touristik angeboten. Die Vertreter der Vereinshäuser Lindele, Schönhof am Golm und Dünserberg berichten wieder von guter Belegung und insbesondere beim Lindele von größeren Sanierungsarbeiten. Das Vereinsergebnis über die drei schwierigen Jahre konnte insgesamt positiv dargestellt werden. Durch großzügigen Verzicht auf Pachtzahlungen von Bernhard Heiß für das Lindele und Ede Schnetzer am Dünserberg wurde die finanzielle Situation entspannt. Peter Elbs übernahm die Entlastung und Wahl der Vorstandsmitglieder und konnte eine einstimmige Entlastung feststellen. Neu in den Vorstand als stellvertretender Vorsitzender wurde Michael Mayer-Rosa gewählt und Klaus-Peter Schrempf als 1. Vorsitzender im Amt bestätigt. Für mehrere langjährige Mitglieder konnte anschließend durch den Vorstand die Ehrung vorgenommen werden. Für 25 Jahre Mitgliedschaft Petra Richter, Teresa Kremer-Leyendecker und Norbert Saiger, 50 Jahre Harry Schuh, Hans-Günter Peter, Max Löw und Gabriele Krug, für 60 Jahre Paul Bauer, für 65 Jahre Alois Göppel und für 70 Jahre Christa Scholl.