Nach Zusammenstoß mit Skateboarder weitergefahren

Ein 71-jähriger Autofahrer hat beim Abbiegen in Weingarten einen Skateboarder übersehen. Der Autofahrer hielt nach dem Zusammenstoß am Freitagnachmittag kurz an, fuhr dann aber weiter, wie die Polizei berichtet. Er konnte aber gefunden werden und wird jetzt angezeigt.

So hat sich der Unfall ereignet

Der Skateboarder fuhr auf dem Gehweg entlang der Ravensburger Straße in Richtung Ravensburg. An der Einmündung Thumbstraße bog der 71-jährige Mann mit seinem Auto von der Ravensburger Straße nach rechts ab und übersah den Skateboarder, der deshalb stürzte. Der Unfallverursacher stieg daraufhin aus dem Auto aus, redete kurz mit dem Leichtverletzten, fuhr dann aber weiter.

Fahrer muss mit Anzeige rechnen

Die eingeschaltete Polizei fahndete daraufhin nach dem Fahrzeug und seinem Fahrer – mit Erfolg, er wurde in einer Sackgasse angetroffen. Ihn erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.