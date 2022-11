Nach Würge-Angriff in Weingarten: Angeklagter bestreitet Tat vor Gericht

Ein 41-Jähriger aus Weingarten hat am Landgericht Ravensburg bestritten, seine Ehefrau vergewaltigt und mit einem Elektrokabel gewürgt zu haben. Polizeibeamte schildern den Tag im Juli 2022, an dem die Frau den Notruf absetzte. Seit dem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Seit Dienstag wird der Fall am Landgericht verhandelt – die Ehefrau war nicht anwesend. Dennoch wurden neue Details zu dem Fall bekannt, über den Schwäbische.de bereits berichtet hatte.

Angeklagter war eifersüchtig

Dem Angeklagten wird Folgendes vorgeworfen: Der 41-Jährige soll seine Frau zwei Wochen nach einer Abtreibung in der gemeinsamen Wohnung in Weingarten zweimal kurz nacheinander vergewaltigt haben. Zwei Tage später soll er sogar versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Er soll ihr ein Elektrokabel um den Hals gelegt und dieses zugezogen haben, sodass sie Atemnot bekam. Als sich seine Frau wehrte, soll er freiwillig von ihr abgelassen haben.

Im Gerichtssaal gab der Angeklagte ein ganz anderes Bild von sich und seiner Ehe ab. Auf Nachfrage des Richters Franz Bernhard, gab der Ehemann zwar zu, dass er im mutmaßlichen Tatzeitraum mit seiner Frau gestritten habe, aber nur „verbal. Ich habe meine Frau nie geschlagen.“

Der Beschuldigte gab an, dass es zum Streit kam, weil er eifersüchtig gewesen sei. Seine Frau soll mit einem anderen Mann telefoniert haben. Nachdem sie ihm aber gesagt hatte, dass zwischen ihr und dem Mann nichts ist, sei die Sache erledigt gewesen.

Frau hätte Geschlechtsverkehr gewollt

Der Geschlechtsverkehr mit seiner Frau sei immer einvernehmlich gewesen. Der Angeklagte sagte: „Wenn sie vergewaltigt worden wäre, hätte sie doch laut geschrien und die Töchter hätten es gehört.“ Auch den Sex gut zwei Wochen nach der Abtreibung hätte seine Frau gewollt.

Das betonte der 41-Jährige auf die Frage des Richters hin, ob die Frau nach dem Eingriff nicht vielleicht Schmerzen gehabt habe. Für die Abtreibung hätte sich das Ehepaar gemeinsam entschieden, weil keiner ein drittes Kind hätte haben wollen.

Der Angeklagte sei überrascht gewesen, als an dem Tag im Juli plötzlich die Polizei in seinem Wohnzimmer stand. Nach Aussagen von mehreren Polizeibeamten, die am ersten Verhandlungstag als Zeugen geladen waren, setzte die Ehefrau damals einen Notruf ab.

Fotos zeigen Verletzungen

Vor Ort sei den Polizeibeamten die Frau noch im Treppenhaus panisch mit „verheulten Augen“ entgegengekommen. In der Wohnung trafen sie auf die zwölfjährige Tochter. Sie soll laut Aussage einer Beamtin sofort etwas gesagt haben wie: „Mein Papa wollte meine Mama umbringen.“ Dabei habe sie auf ein Ladekabel gezeigt, das auf einem Regal im Flur lag.

Wie die Beamten berichteten, sei der Angeklagte zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer gewesen. Er soll auf dem Sofa unter einer Decke gelegen und sich „ruhig“ und „kooperativ“ verhalten haben. Später seien Beamte der Kriminalpolizei und der Spurensicherung hinzugekommen. Sie dokumentierten Auffälligkeiten auf der Haut der Ehefrau mit einer Kamera.

Die Fotos, die am ersten Prozesstag öffentlich gezeigt wurden, ließen wenige Kratzer am Arm, Rötungen und leichte Striemen am Rücken erkennen. Am Hals der Frau waren keine auffälligen Verletzungen oder Druckstellen zu sehen, die vermuten lassen, dass sie kurz zuvor mit einem Kabel gewürgt wurde.

Richter Bernhard fragte den Angeklagten, wie er sich die Vorwürfe seiner Frau erkläre. Daraufhin sagte der 41-Jährige: „Ich habe keine Erklärung.“ Er zog die Schultern nach oben und ließ sie wieder fallen.

Im November sind noch vier weitere Verhandlungstermine in diesem Fall angesetzt, in denen weitere Zeugen gehört werden sollen. Ein psychiatrisches Gutachten, um die Schuldfähigkeit des Mannes zur Tatzeit festzustellen, wurde bislang nicht in Auftrag gegeben. Wann ein Urteil in dem Fall gesprochen wird, kann das Gericht noch nicht absehen.