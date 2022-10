Nach Überfall mit Messer in Weingarten: Polizei fahndet nach Täter

Eine Spielothek in Weingarten, kurz nach 24 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gaußstraße in Weingarten: Ein Unbekannter betritt die Spielothek, bedroht mit einem Messer die 25-jährige Frau an der Theke und zwingt sie, das Bargeld herauszugeben.

Die junge Frau kommt der Forderung des Mannes nach, ohne sich zur Wehr zu setzen oder zu versuchen, dem Täter das Messer aus der Hand zu reißen. Er verschwindet in der Nacht zu Fuß mit einer Beute von mehreren Hundert Euro Bargeld. Ob er anschließend in dein Auto gestiegen ist oder die Flucht anders fortgesetzt hat, ist noch unbekannt.

Personenbeschreibung

Obwohl die Polizei kurze Zeit nach der Tat vor Ort ist, fehlt von dem Täter jede Spur. Auch am Montagvormittag dauern die Ermittlungen in dem Fall laut Polizeisprecherin Daniela Baier noch an.

Allerdings gibt es jetzt eine vage Beschreibung des Täters. Der Täter ist männlich und 1,75 Meter groß. Er trug eine weiße FFP-Maske und eine Sonnenbrille. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle.

Zum Alter des Mannes konnte die überfallene Frau keine Angaben machen. Zu dem Messer, mit dem der Unbekannte die Frau bedroht hat, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine genaueren Angaben machen.

Laut SZ-Informationen steht die Frau unter Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut.

Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem Mann und dem Überfall am Sonntag früh machen? Die Polizei bittet Zeugen, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 /803 33 33 in Verbindung zu setzen. Ein Phantombild des Täters liegt derzeit noch nicht vor.

„Ruhe bewahren“

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch darauf hin, wie man sich als Opfer in einer solchen Situation am besten verhält. „Das Opfer sollte sich keinesfalls in Gefahr bringen“, sagt Baier, „und etwa dem Täter, versuchen, das Messer abzunehmen. Geben Sie das Geld heraus, machen Sie das, was der Täter verlangt und bewahren Sie Ruhe.“

Natürlich kann die Situation auch eine andere sein, wenn Zeugen in der Nähe sind. Dann könnte auch ein lauter Hilferuf ratsam sein und den Täter zu vertreiben. Das war beim Weingartener Überfall jedoch nicht der Fall. Die Frau war nach den bisherigen Polizeiinformationen allein in der Spielothek.

Einen Anstieg auf Überfälle auf Spielotheken kann die Polizei derzeit nicht verzeichnen, sagt Baier. Ganz anders war das im Jahr 2016, als es in Ravensburg allein fünf Überfälle auf Spielotheken gegeben hat. Auch Spielotheken in Wangen, Altshausen und Aulendorf waren betroffen. In Baienfurt wollte im Januar 2016 ein Täter zuschlagen, flüchtete allerdings, als die Alarmanlage losging.

Falls die Polizei den Täter festnehmen sollte, droht ihm eine hohe Gefängnisstrafe von mindestens fünf Jahren.